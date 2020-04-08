شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستقر دون المقاومة الرئيسية- تحليل - 8-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر الزوج بتداولات يوم أمس لارتداد إيجابي قوي, إلا أن ثباته بشكل عام دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 119.20 يدعم الاستمرارية السلبية لنلاحظ ارتداده منذ تداولات هذا الصباح دون مستوى 118.50.

لذلك, سنبقى على توقعنا الهابط ولنؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليدعم محاولة الوصول نحو 116.60 بتداولات الفترة الحالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.50 و 116.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط