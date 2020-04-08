شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستقر دون المقاومة الرئيسية- تحليل - 8-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر الزوج بتداولات يوم أمس لارتداد إيجابي قوي, إلا أن ثباته بشكل عام دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 119.20 يدعم الاستمرارية السلبية لنلاحظ ارتداده منذ تداولات هذا الصباح دون مستوى 118.50.
لذلك, سنبقى على توقعنا الهابط ولنؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليدعم محاولة الوصول نحو 116.60 بتداولات الفترة الحالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.50 و 116.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يستقر دون المقاومة الرئيسية- تحليل - 8-4-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.