شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بزعمها إثبات وجودها..إيران تعارض اجتماع أوبك+ الطارئ والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:15 صباحًا, 8 أبريل 2020 م
المناطق-الرياض
قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، إن بلاده لا توافق على عقد أي اجتماع طارئ لـ”أوبك+”.
وجاء ذلك في خطاب وجهه الوزير الإيراني في تاريخ 7 أبريل الجاري إلى وزير النفط الجزائري الذي تتولى بلاده رئاسة “أوبك”.
وكتب زنغنه في الخطاب: “الظروف الغامضة التي تكتنف تنظيم الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول خارجها تثير قلقي بشدة” حسب زعمه.
ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+” مؤتمرا عبر الفيديو الخميس المقبل الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، ويأتي الاجتماع في وقت تتعرض فيه الأسواق لضغوطات في ظل انخفاض الطلب على الخام بسبب انتشار كورونا.
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