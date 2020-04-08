شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع مع تفاقم أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد ارتفاع استمر يومين، إذ زاد عدد الوفيات الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا مجددا في إسبانيا، بينما أصبحت فرنسا رابع دولة تعلن عن ارتفاع معدل الوفيات لأكثر من عشرة آلاف.

وهوى سهم تيسكو البريطانية للبيع بالتجزئة سبعة بالمئة ليتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن قالت الشركة إن التكاليف المرتبطة بفيروس كورونا تبلغ ما يصل إلى 925 مليار جنيه استرليني (1.1 مليار دولار).

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، بعد بداية قوية للأسبوع بفضل آمال بأن الإصابات لا تسجل ارتفاعا في أكثر المناطق تضررا في أوروبا والولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2 بالمئة مع تجاوز معدل الوفيات الناجم عن الإصابة بالفيروس في البلاد 6100، بينما هبط المؤشر داكس الألماني 0.8 بالمئة بعد أن ارتفع ما يزيد عن ثمانية بالمئة في اليومين الماضيين