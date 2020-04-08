شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الأسيوية بفعل مخاوف من استمرار تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات الأسهم الأسيوية فى ختام تعاملاتها اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف من استمرار تفشى جائحة فيروس كورونا، وتزايد أعداد الوفيات الناجمة عنها، ليتجاوز حاجز 81 الف حالة وفاة، تراجع مؤشر شنجهاى الصينى بنسبة 0.9% مسجلا 2815 نقطة،كما انخفض مؤشر بورصة كوريا الجنوبية "كوسبي" نحو 0.5% عند مستوى 1807 نقطة، وهبط مؤشر هانج سينج لإقليم هونج كونج بنسبة واحد بالمئة مسجلا 23.969 نقطة.

في المقابل، مؤشر نيكي الياباني على مكاسبه المتواصلة منذ بداية الأسبوع، بدعم خطة الدعم الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة والبالغ قيمتها نحو 990 مليار دولار لتخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي كورونا حيث صعد مؤشر بنسبة 0.4% مسجلا19353 نقطة. وقال براكاش سكبال، المحلل لدى مجموعة (أي أن جي )الاقتصادية أن المخاوف من ارتفاع أعداد وفيات كورونا تعد المحرك الأساسي وراء توجهات المستثمرين المتخبطة حاليا رغم إجراءات التحفيز النقدي التي تتبعها الحكومات والبنوك المركزية لدعم الاقتصادات". على صعيد أخر، ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في العالم الي 81248 حالة وفاة فيما بلغ د الاثبات مليونا و414710 حالات وذلك وفقا لأحدث بيانات موقع الاحصاء العالمي (ورلد ميترز). Advertisements

وكانت أنهت مؤشرات الأسهم الأسيوية تعاملات اليوم الاثنين، فى مستهل تداولات الأسبوع، على ارتفاع جماعى بدعم تراجع المعدلات اليومية للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى دول تعد مركز انتشار العدوى عالميا، صعد مؤشر " نيكاي" الياباني بنسبة 2.2% مسجلا 18576 نقطة، كما صعد مؤشر بورصة كوريا الجنوبية "كوبسي "بنسبة 3.85% ليصل إلى 1791 نقطة، وارتفع مؤشر بورصة إقليم هونج كونج "هانج سينج "واحد بالمئة مسجلا 23746 نقطة،فيما أغلقت بورصة شنجهاى الصينية تداولاتها بسبب عطلة رسمية بالبلاد.