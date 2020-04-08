شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.56% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والنقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.56% رابحاً 10.15 نقطة ليصل إلى مستوى 1793.89 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والنقل.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 41.8 مليون سهم محققة ما قيمته 38.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1020 صفقة لعدد 26 سهما، وارتفعت 7 أسهم، فيما انخفض 15 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وارتفع قطاعى البنوك والنقل ببورصة دبى، بنسبة 1.88%، 0.55%، على التوالى، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.49%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.77%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.48%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.16%.

Advertisements

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.87%، ثم سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 4.25%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.43%، ثم سهم دبى للاستثمار بنسبة 1.77%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 3.4 مليون ورقة بقيمة 10.7 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 0.95%.

وفى سياق متصل أعلنت المجموعة العربية للتأمين، أنه ليس لديها انكشاف على مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية أو شركاتها الشقيقة شركة مركز الإمارات للصرافة أو شركة finablr.

وفى سياق آخر أعلن المصرف الخليجى التجارى، عن حصوله على موافقة مصرف البحرين المركزى لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 10% من أسهم المصرف الصادرة ولمدة 90 يوم ابتداء من 5 مارس.

فيما أعلنت شركة أرابتك القابضة، أن بيتر بولارد الرئيس التنفيذى للمجموعة سيقوم بتسليم مهام الرئيس التنفيذى للمجموعة للمهندس وائل فرسخ، الذى يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذى للمجموعة فى أرابتك.