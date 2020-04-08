شكرا لقرائتكم خبر عن سهم المؤسسة العربية المصرفية يهبط ببورصة البحرين بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.25% خاسراً 3.29 نقطة ليصل إلى مستوى 1310.04 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.5 مليون سهم بقيمة 119 ألف دينار.

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وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة 6.81% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 6.43%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.03%مدفوعا بصعود سهم اى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.95%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة سوليدرتى البحرين، عن تعرضه من خلال ذمم مدينة بمبلغ 2.139 دينار بحرينى متعلقة ببولص التأمين الصحي مع شركة مركز الإمارات للصرافة فقط، ولا يوجد أى تعرض آخر مع مجموعة إن إم سى للرعاية أو شركاتها الشقيقة شركة Finabir.

وفى سياق متصل أعلنت مجموعة البركة المصرفية، بدء توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن نتائج العام 2019، كما أقرها اجتماع الجمعية العمومية الأخير، حيث سيتم توزيع مبلغ 24.8 مليون دولار أمريكى أرباحا نقدية بواقع 2 سنت للسهم الواحد تعادل 2% من رأس المال الصادر والمدفوع للمساهمين المسجلين بنهاية يوم 24 مارس، علما بأن الزكاة الواجب أداؤها عن الأرباح الموزعة نقدا تبلغ 0.52 سنت لكل 1000 سهم يخرجها المساهم من طرفه، بينما فوضت الجمعية العمومية المجموعة بإخراج الجزء المتبقى من زكاة العام.