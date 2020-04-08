الاقتصاد

الذهب يتراجع مع تفوق قوة الدولار على مخاوف كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع تفوق قوة الدولار وجني الأرباح على الاتجاه للعزوف عن المخاطر بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن في شتى أنحاء العالم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1646.26 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد الصعود إلى أعلى مستوى منذ العاشر من مارس أمس الثلاثاء عند 1671.40 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1685.70 دولار للأوقية.

وصعد الدولار 0.1 بالمئة أمام عملات رئيسية، مما تسبب في ارتفاع تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى. وكان الدولار قد تكبد أمس الثلاثاء أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين.

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ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2197.09 دولار للأوقية، بينما جنى البلاتين 0.7 بالمئة ليصل إلى 739.02 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.05 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.

 

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