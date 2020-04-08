شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مع عودة المخاوف بشأن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الدولار اليوم الأربعاء إذ عاود المستثمرون الإقبال على الملاذات الآمنة، مما أفقد العملات المرتفعة المخاطر بعض المكاسب التي حققتها، وذلك بفضل آمال بتباطؤ أزمة فيروس كورونا في أوروبا ونيويورك.

وصعدت العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية، بعد يوم من تكبدها أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين.

ولم يكن هذا كافيا لتعويض الخسائر التي تكبدها الدولار في الأيام الأخيرة، لكنه جاء بعد نهاية جلسة سلبية في وول ستريت أمس الثلاثاء ومع انتهاء ارتفاع في أسواق الأسهم الآسيوية استمر على مدى يومين.

وكانت أكبر مكاسب للدولار مقابل نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي الشديدي التأثر بالمخاطر واللذين تراجعا نحو 0.4 بالمئة.

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وسجل الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.6137 دولار أمريكي وبلغ الدولار النيوزيلندي 0.5962 دولار أمريكي.

وارتفع الدولار مقابل الجنيه الاسترليني واليورو والين والفرنك السويسري. ويقتفي الدولار منذ شهر الآن بشكل وثيق الإقبال على المخاطرة إذ يتدافع المستثمرون والشركات الذين يخشون الأسوأ لشراء العملة الأمريكية.

وارتفعت العملةالامريكية في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلى 1.0871 دولار لليورو وصعد بالنسبة ذاتها مقابل الاسترليني إلى 1.2315 دولار على الرغم من أنه يظل غير قادر على تعويض الانخفاضات التي سجلها أمس الثلاثاء.

وصعدت العملة الأمريكية 0.2 بالمئة مقابل الين والفرنك إلى 108.93 ين و0.9714 فرنك. ويظهر إحصاء رويترز أن عدد حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا بلغ 81 ألفا و451 في أنحاء العالم مع إصابة قرابة 1.4 مليون. ولا يزال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بالفيروس في العناية المركزة على الرغم من أن حالته مستقرة.

في غضون ذلك، هناك مؤشرات على تراجع أعداد المصابين في نيويورك، وهناك خطط في أوروبا لبدء تخفيف إجراءات العزل العام غلى حد ما مع تراجع معدل الإصابات.