شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تعمل بكفاءة وفق الإجراءات الاحترازية اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن كافة المرافق التابعة للهيئة تعمل بكفاءة عالية وفقا للضوابط والإجراءات اللازمة للحماية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصحة لحماية المتعاملين.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365"، أن الموانئ التابعة للهيئة تعمل بكفاءة عالية وبدون توقف وفقا لقرارات مجلس الوزراء المعنية بهذا الشأن، لضمان عدم توقف حركة الاقتصاد وتجنب التأثير السلبي للفيروس على حركة التجارة والاقتصاد، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية ومنها المنطقة الصناعية الصينية ومصانع القطاع الخاص العاملة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة.

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وأكدت المصادر، أن هناك متابعة دورية من جانب الهيئة فيما يتعلق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية العاملين فيها.

وأنشأت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كهيئة حكومية منشأة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002، تحت مسمى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس في ذلك الوقت، وتعيين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015، من أجل إدارة وتنفيذ مشروع محور قناة السويس بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس.

وتبلغ المساحة الاجمالية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 460.6 كيلو متر مربع هي مساحة تعادل تقريبا مساحة دولة سنغافورة والتي تبلغ 721.5 كيلو متر مربع، موزعة بين 6 موانئ بحرية هي شرق وغرب بورسعيد، والعريش، والعين السخنة، بالإضافة إلى ميناء الطور، وميناء الأدبية، وأيضا 4 مناطق صناعية، هي المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، ومنطقة القنطرة، والعين السخنة.