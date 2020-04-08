شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبر" تُعلق خدماتها بتسعة مدن سعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة أوبر الأمريكية عن توقف مؤقت لخدماتها في عدة مدن ومحافظات سعودية بعد فرض حظر تجول على مدار الساعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الشركة في رسالة للعملاء بالبريد الإلكتروني إنها ستوقف خدماتها في مدن الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وفي محافظات جدة والطائف والقطيف والخبر وهذه المناطق قد أعلن فيها حظر تجول شامل بشكل رسمي، بحسب "رويترز".

كانت أوبر علقت بالفعل خيار حجز سيارات الأجرة العادية عبر تطبيقها في السعودية حتى إشعار آخر.

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ومنذ أيام، أعلنت وزارة الداخلية السعودية استمرار الاستثناءات للنشاطات المصرح لها في أوقات الحظر، المحددة في سياق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

والقائمة تشمل 5 أنشطة استثنائية، من حظر التجول المحدد بساعات معينة على مدار اليوم وفق الآليات المعلنة في مختلف مناطق المملكة.

وهذه الإجراءات تأتي متزامنة مع الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها البلاد في وقت سابق وتأثرت بها بعض القطاعات الاقتصادية، حيث أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء يوم الاثنين قبل الماضي.