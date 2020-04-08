شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع السيولة النقدية في البحرين 7% خلال فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت السيولة النقدية (ن3) في مملكة البحرين بنسبة 7% خلال فبراير الماضي إلى 13.8 مليار دينار بحريني، مقارنة بـ12.9 مليار دينار بحريني في الشهر المماثل من 2019.

وحسب النشرة الإحصائية الشهرية لمصرف البحرين المركزي، فإن الرصيد القائم لأدوات الدين العام ارتفع في نهاية شهر فبراير، ويشمل سندات التنمية الحكومية وأذونات الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية وصكوك السلم الإسلامية زاد بنسبة 4.3% إلى 12 مليار دينار، مقارنة بـ11.5 مليار دينار بالشهر المماثل من العام السابق.

وأظهرت البيانات ارتفاع الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي من 198.4 مليار دولار في نهاية شهر فبراير من عام 2019 إلى 208.2 مليار دولار في الشهر المماثل من العام الحالي، بزيادة 4.9%، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

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وارتفعت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة بمقدار 2.3 مليار دينار تعادل 6.9% خلال فبراير الماضي إلى 35.6 مليار دينار، مقابل 33.3 مليار دينار في فبراير من العام السابق.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الودائع المحلية من غير المصارف بنسبة 6.5% خلال فبراير إلى 13.2 مليار دينار، مقابل 12.4 بليون دينار في نهاية الشهر المماثل من 2019.

وعكست البيانات ارتفاع قيمة اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة المقدمة من قبل مصارف قطاع التجزئة بنسبة 2.1% إلى 9.8 مليار دينار في نهاية شهر فبراير من 2020، مقابل 9.6 مليار دينار بالشهر المناظر من العام السابق.

من جانب آخر، أظهرت البيانات أن عمليات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم عبر منصات نقاط البيع قد ارتفعت بنسبة 21.8% حيث بلغت قيمة هذه العمليات 205.7 مليون دينار في شهر فبراير الماضي، مقابل 168.8 مليون دينار في الشهر المماثل من 2019.