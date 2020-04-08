شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي البحريني يصدر صكوكاً إسلامية بـ26 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مصرف البحرين المركزي، أنه تمت تغطية الإصدار رقم 176 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 26 مليون دينار بحريني.

وأوضح المركزي في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن فترة الاستحقاق تصل لنحو 182 يوماً تبدأ في 9 أبريل الحالي إلى 8 أكتوبر 2020.

ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 2.70%، مقارنة مع سعر 2.10% للإصدار السابق بتاريخ 12 مارس الماضي، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 184%.

وكشفت مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين الماضي إنه تمت تغطية أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 70 مليون دينار بحريني.