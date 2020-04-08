شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو إنفست تتخارج من عقار استثماري بالولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة كامكو إنفست، عن تخارجها من أحد الأصول المدارة، وهو المقر الرئيسي لشركة "مختبرات أبوت للتغذية" في مدينة كولومبوس في ولاية أوهايو الأمريكية، لتحقق عائداً إجمالياً على الاستثمار لصالح مستثمريها تجاوز نسبة العائد الداخلي السنوي المستهدف.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن الاستثمار في العقار حقق عائداً إجمالياً بنسبة 22.8% خلال فترة الاستثمار، بمعدل عائد داخلي بلغ 8.2% شاملاً العوائد النقدية بنسبة 7.5% سنوياً والتي تم توزيعها على المستثمرين كل ثلاثة أشهر.

وقال الرئيس التنفيذي للاستثمارات العقارية في كامكو إنفست، محمد فهد العثمان: إن كامكو تدرس باستمرار عمليات استحواذ جديدة على عقارات تجارية من الفئة "أ" بتدفقات نقدية قوية ومستقرة.

ويبلغ حجم الأصول العقارية المدارة من قبل كامكو إنفست نحو 1.18 مليار دولار أمريكي من خلال اثني عشر عقاراً موزعة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا ومؤجرة لشركات تتمتع بالقوة المالية والتدفقات المالية المرتفعة.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن بيع 16.8% من حصتها في بعض الشركات ذات الغرض الخاص والمؤسسة خارج دولة الكويت، بقيمة 5.2 مليون دينار كويتي.

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وقال فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي لشركة كامكو انفست، في يناير الماضي إن الشركة تدير 12 عقارا ذات جودة عالية موزعة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والمملكة المتحدة بقيمة إجمالية تبلغ 890 مليون دولار توزع إيرادات سنوية بمعدل 7.8%.

وكانت الشركة قد أعلنت عن انطلاق هويتها الجديدة بعد الانتهاء من عملية الاندماج بين كامكو للاستثمار وشركة بيت الاستثمار العالمي جلوبال.

وأعلنت "كامكو" في منتصف ديسمبرالماضي، عن موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على تنفيذ قرار الاندماج بطريق الضم بين شركة كامكو وشركاتها التابعة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" في السجل التجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن كامكو حققت صافي خسارة- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 178.3 ألف دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 635.4 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 932 ألف دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 11.8%.