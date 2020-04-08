شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الجوف الزراعية تناقش توزيع 50 هللة للسهم في 6 مايو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية (الجوف) عن دعوة مجلس إدارتها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، يوم الأربعاء بتاريخ 13 رمضان 1441هـ الموافق 6 مايو 2020م.

وحسب بيان للشركة على "تداول" فمن المقرر أن تناقش الجمعية وضمن بنود اجتماعها التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2019م بما يعادل ما نسبته 5% مـن رأس المال بواقع 50 هللة للسهم الواحـد.

وأشارت الشركة إلى أن أحقية التوزيعات ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

كذلك ستناقش الجمعية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م .

والتصويت علي إيقاف نسبة التجنيب البالغة 10% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة لبلوغ الاحتياطي النظامي 30% وأكثر من رأس المال.

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وأكدت الشركة أن اجتماع العمومية سيعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالإكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر.

وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية في إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .

وكانت الجوف قد حققت صافي خسائر بلغ 20.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 35.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض مبيعات العام بنسبة 37.47% بقيمة 134.49 مليون ريال، وارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات من 71.19% إلى 81.96% مما كان له أثر على إنخفاض مجمل الربح بقيمة 62.88 مليون ريال بنسبة 60.83%.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2019، بقيمة 15 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم.