شكرا لقرائتكم خبر عن نادك تدرس التوسع في عدد من الأنشطة الغذائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قام مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) في اجتماع له أمس بتوجيه إدارة الشركة بإجراء دراسة شاملة وعاجلة لتقييم توسع الشركة بالدخول في عدد من الأنشطة الغذائية الرئيسية.

وحسب بيان للشركة على "تداول" فإن ذلك من شأنه الاستفادة من الفرص في مجال سوق الأغذية والمشاركة في دعم وتعزيز سلاسل الإمداد بالمملكة.

ومن جهة أخرى، فقد اطلع مجلس الإدارة على اجراءات الوقاية المتبعة في الشركة ويؤكد على تطبيق نادك أعلى معايير السلامة والجودة في منتجات الشركة وموظفيها، كما أكد المجلس على التزام نادك باستمرارية تقديم منتجاتها الغذائية بشكل يومي في الأسواق.

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وأكدت الشركة أن هذا يأتي من منطلق مسئولية الشركة في تلبية احتياجات المستهلكين واستدامة الأمن الغذائي اتساقاً مع توجهات الدولة.

وكانت نادك قد حققت صافي خسائر بلغ 7.3 مليون ريال في العام 2019 مقابل أرباح بلغت 1.7 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بنسبة 2.35٪ مقارنة بالعام الماضي بسبب زيادة حجم المبيعات والإنفاق على أنشطة التسويق والمصاريف الترويجية.

وأكدت "نادك" في وقت سابق بأنها بصدد مرحلة التقييم الشامل للأثر المالي لما تضمنه قرار وزير البيئة والمياه والزراعة بخصوص رفع الدعم بصورة كاملة عن مدخلات الأعلاف واقتصاره على الأعلاف الخضراء.