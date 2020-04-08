شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية سبكيم تناقش شراء 10% من أسهم الشركة بحد أقصى في نهاية أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن دعوة مجلس إدارتها لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشرة (الاجتماع الأول).

وحسب بيان للشركة على "تداول" فمن المقرر أن تناقش الجمعية شراء الشركة لعدد يصل إلى 73,126,989 سهماً من أسهمها أو ما يعادل 9.97% من أسهمها البالغ عددها 733.3 مليون سهم، على أن يتم تخصيصها كأسهم خزينة.

وذكرت الشركة أن ذلك جاء لارتياء مجلس الإدارة بأن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، على أن يتم تمويل عملية شراء الأسهم باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيلات الائتمانية، وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12 شهراً) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

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وأوضحت أنه سيتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 5 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

كذلك ستقوم الشركة بالتصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام 2019م بإجمالي مبلغ وقدره 439.99 مليون ريال، أي ما يعادل 60 هللة للسهم الواحد بما يمثل 6% من رأس المال.

وأكدت سبكيم على أن اجتماع العمومية سيتم عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر.

وكانت أرباح سبكيم قد تراجعت بنسبة 48.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، بعد أن حققت صافي أرباح بلغ 299.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 583 مليون ريال في العام 2018.