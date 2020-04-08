الدولار مقابل الفرنك يهاجم الدعم – تحليل - 08-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار مقابل الفرنك ضغط سلبي ملحوظ يوم أمس ليكسر مستوى 0.9730 ويستقر دونه، لكننا نلاحظ أن السعر يبدأ اليوم بميل الصاعد في محاولة للتداول فوق هذا المستوى من جديد، يدعمه المتوسط المتحرك 50، إلى جانب الإشارات الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للتداول بإيجابية خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 0.9900، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بالارتقاء فوق 0.9730 سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي يستهدف مستوى 0.9626 كمحطة تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9660 والمقاومة 0.9800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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