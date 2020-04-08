الدولار الأسترالي يقترب من الهدف – تحليل - 08-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً هابطاً بعد الاقتراب من هدفنا المنتظر عند 0.6236 يوم أمس، وقد يجري اختباراً للدعم المحوري 0.6097 قبل استئناف التداولات الإيجابية.
المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع الدعم المذكور ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يحاول مؤشر ستوكاستيك التخلص من عزمه السلبي، وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 0.6097، مع التذكير بأن تجاوز 0.6236 سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 0.6407 كهدف تالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6080 والمقاومة 0.6236
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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