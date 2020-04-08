شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه ضغط سلبي – تحليل - 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة بعض المكاسب يوم أمس واقترب من مستوى 15.50، لكنه يواجه ضغط سلبي ليتحرك دون 15.08 الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للتداول فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 16.00 كمحطة تالية.

مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات إيجابية تدعم فرص الارتفاع خلال الجلسات القادمة، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 15.08، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو 14.17 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.85 والمقاومة 15.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد