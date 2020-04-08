شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت محاولة لكسر مستوى 32.50 لكنه حافظ على ثباته فوقه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 34.95 كمحطة أولى، والذي يمثّل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 36.00 كهدف تالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، بينما يمثل كسر 32.50 عامل سلبي سيضغط على السعر للتوجه نحو 30.97 بشكل مباشر.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 31.50 والمقاومة 35.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد