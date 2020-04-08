النفط يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 08-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض سعر النفط لضغط سلبي قوي يوم أمس، حيث كسر مستوى 25.60 واندفع ليصل إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 23.42، ونلاحظ أن السعر ارتد صعوداً من هذا المستوى ليستقر فوق مستوى 50% فيبوناتشي، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد وإيقاف التصحيح الهابط عند المستوى المذكور.
وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ باختراق 25.60 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 26.94 كمحطة إيجابية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 24.50 ثم 23.42 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 27.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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