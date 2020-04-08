الذهب يحاول بإيجابية – تحليل - 08-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس لكنه يعود لاختبار الدعم المحوري 1644.20، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار المساهمة بدفع السعر للارتفاع مجدداً والتوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1703.25.
لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 1644.20، مع الانتباه إلى أن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر للانخفاض نحو 1607.70 مبدئياً قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1635.00 والمقاومة 1680.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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