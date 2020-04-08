شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف الأول – تحليل - 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بتحقيق هدفنا المنتظر عند 1.4015 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يعزز فرص امتداد الموجة التصحيحية الهابطة، في طريقه للتوجه نحو 1.3813 كمحطة تالية.

إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية تدفع السعر لتقديم بعض الميل الصاعد مع افتتاح اليوم، مع الانتباه إلى أن تماسك السعر فوق 1.4015 قد يؤجّل الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار 1.4145 وقد تمتد إلى 1.4264 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3950 والمقاومة 1.4145

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط