الدولار مقابل الين يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 08-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار مقابل الين اختباراً للمتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل دعم لحظي عند 108.60 الآن، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد استمرار الموجة الهابطة المتوقعة للفترة القادمة، والتي تستهدف مستوى 107.68 كمحطة أولى.
مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبع في الشراء ليدعم فرص تحقيق الكسر المطلوب، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 109.20 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.70 والمقاومة 109.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي
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