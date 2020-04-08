الجنيه الإسترليني يختبر المقاومة – تحليل - 08-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار فوق مستوى 1.2304، لكنه يواجه مقاومة جيدة شكّلها خط الاتجاه الهابط الذي يظهر بالصورة، لتبقى الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.2093 بشكل رئيسي.
مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم التوقعات بالانخفاض، ويحتاج السعر لكسر مستويات 1.2304 ثم 1.2270 لتسهيل مهمة تحقيق الأهداف المنتظرة، مع الانتباه إلى أهمية الثبات دون 1.2355 لاستمرار الاتجاه الهابط المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2200 والمقاومة 1.2400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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