شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفقد العزم – تحليل - 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بميل هابط ليقترب من مستوى الدعم المحوري 1.0840، حيث شكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي جيد أمام السعر، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية على الإطار الزمني لأربع ساعات.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح سيطرة التداولات السلبية خلال الجلسات القادمة، ويحتاج السعر لكسر الدعم المذكور لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو مستويات 1.0700 ثم 1.0640 كأهداف رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.0966 سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1.1067.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0750 والمقاومة 1.0950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط