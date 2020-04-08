شكرا لقرائتكم خبر عن زنغنه: إيران لا توافق على عقد اجتماع لأوبك+ فى غياب اقتراح واضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط الإيرانى بيجن زنغنه، إن بلاده لا توافق على عقد أي اجتماع لأوبك+ في غياب اقتراح واضح ونتيجة متوقعة لمثل هذه المحادثات بالنسبة لسوق النفط وذلك حسبما جاء في خطاب إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اطلعت عليه رويترز.
وكتب زنغنه في خطاب بتاريخ السابع من أبريل أرسله إلى وزير النفط الجزائري الذي تتولى بلاده رئاسة أوبك قائلا "الظروف الغامضة التي تكتنف تنظيم الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول خارجها تثير قلقي بشدة".
ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+ مؤتمرا عبر الفيديو يوم الخميس.
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