شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للقطن: كورونا لم يؤثر على عمليات تحديث وتطوير شركات الغزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن انتشار فيروس كورونا لم يؤثر على عمليات تحديث وتطوير شركات الغزل والنسيج حتى الآن.

وتتضمن الخطة دمج الشركات القائمة وعددها حاليا 31 شركة لتكون 10 شركات فقط، عبارة عن 9 شركات غزل ونسيج وشركة واحدة للحليج وتجارة الأقطان وتصدير الأقطان، بهدف تكوين كيانات قوية قادرة على تحقيق أرباح والاستمرار فى النشاط حيث تم توقيع عقد مع المكتب الاستشارى pwc ، كما تأسيس 3 مراكز تدريب على مستوى عالى من التكنولوجيا فى مدن المحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان لتدريب عمالة القطاع.

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وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن أعمال طرح عدد من قطع الأراضى المميزة فى عدد من المحافظات تم إرجائها إلى الفترة المقبلة، لضمان تحقيق أفضل عوائد منها، حيث سيتم استخدام حصيلتها فى تمويل جزء من خطة التحديث والتى تتكلف نحو 21 مليار جنيه .

وأشارت المصادر أن الاتصالات مع الشركات العالمية التى ستورد الماكينات قائمة بجانب تنفيذ أعمال التحديث والبناء فى المصانع ، حيث سيتم تخصيص 3 مراكز صناعية كبرى للصناعات المتكاملة، وهى الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة، وستكون فى شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وحلوان وكفر الدوار وشركات الدلتا الجديدة للغزل فقط.