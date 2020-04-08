شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أبو المكارم: قرار صرف مستحقات المصدرين يدعم السيولة وسداد رواتب العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف 30% من مستحقات المصدرين بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، قائلا أن القرار جاء فى الوقت المناسب سيساهم فى منع توقف بعض المصانع من خلال توفير السيولة اللازمة لشراء المواد الخام وسداد رواتب العمال، مطالبا بضرورة سرعة صرف هذه المستحقات من الحكومة خاصة وأن عامل الوقت هو أساس الدعم خلال هذة المرحلة الراهنة .

وأضاف أبو المكارم فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 "، أن مستحقات قطاع الصناعات الكيماوية من دعم الصادرات تبلغ نحو 4.5 مليار جنيه لكافة المصدرين بالقطاع ، إلا أن قرار الرئيس يعتبر بداية مبشرة لاتجاد الدولة بدعم قطاع المصدرين والقدرة على نفاذ السلع المصرية لمنافسة مثيلتها فى أسواق دول العالم المختلفة.

Advertisements

وأوضح رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن 90% من مصانع القطاع تعمل دون توقف مع اتخاذ كافة الإجراءات التى تحمى العامل خلال تواجدة فى المصنع قائلا أن رأس مال أى مصنع هو العامل نفسه، ونتخذ كافة إجراءات التطهير والتعقيم من خلال الكمامات اللازمة لكل عامل مع تطهير المصانع بصفة دورية ، كما تم تقليل عدد ساعات العمل للعمال ومنع التكدس فيما بينهم .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه أمس بصرف 30% من مستحقات المصدرين بنحو لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر ، وذلك بعد الأزمات التى تواجه المصدرين من مختلف القطاعات فى ارتفاع أسعار الشحن ، وما ترتب من انتشار فيروس كورونا المستجد من تقليل عدد العمالة لمنع التكدس.