شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مستثمرى بدر: القطاع الخاص ملزم بالحفاظ على العمالة بعد قرارات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو فتوح عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن جميع القرارات التى صدرت بداية من أزمة كورونا وحتى الآن تعكس أن الدولة تقف فى ظهر الصناعة والمستثمرين للحفاظ على العمالة الوطنية، كما تعكس حزمة القرارات الرئاسية قدرة الرئيس السيسى على إدارة الأزمة والسيطرة على تبعتها وأنه لدينا بالفعل رجل دولة وحكومة تدير الأزمات باحترافية شديدة.

وأضاف "فتوح"، كما أن حزمة القرارات حاسمة وفى توقيتها المناسب ومشجعة لرفع الهمم، وأن الدولة تقف فى ظهر الصناعة والاقتصاد، متابعا :"أعتقد أن جميع القرارات والإجراءات التى صدرت تلبى مطالب رجال الأعمال وتجذب أنظار المستثمرين".

وقال «فتوح»: "رسالتى للرئيس السيسى، رأسمالنا كصناع ليس المال وإنما العمال والمهندسين وخطوط الإنتاج ونحن مع إجراءات الرئيس وتعليمات الدولة قلب وقالباً»، مضيفا :"نحن كقطاع خاص ورجال صناع ملتزمون فى الحفاظ على العمالة المصرية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والاجتماعية لحماية العمال من فيروس كورونا وتبعات الأزمة".

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وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، أن القطاع الخاص يساند كافة قرارات الدولة وجهودها فى احتواء الأزمة والعبور بمصر إلى بر الأمان.

وشدد «فتوح» أن الدولة المصرية أفرزت كافة جهود مؤسساتها للتعامل مع الأزمة وبالتوازى يستلزم الأمر تحركات غير نمطية من العاملين فى قطاعات السياحة والصناعة والتجار لنكون مع الدولة على مستوى الحدث، وأن تعمل كافة القطاعات الرئيسية وعالية المخاطر فى تناغم مع بعضها لاستيعاب العمالة الوافدة أو تلك التى قد تتأثر قطاعيا بسبب عدم قدرة بعض الشركات أو القطاعات للعمل فى ظل الظروف الحالية.