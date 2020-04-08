شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: صادرات الذهب ترتفع لأعلى معدلاتها في 7 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كوريا الجنوبية أن صادراتها من الذهب ارتفعت لأعلى معدلاتها في7سنوات خلال شهر فبراير الماضي مع ارتفاع الطلب على الأصول الأكثر أمنا، وسط تراجع السوق على خلفية تفشي فيروس كورونا عالميا. وأفاد بنك كوريا المركزي اليوم الأربعاء بأن صادرات الذهب للاستخدام غير النقدي بلغت 290 مليون دولار في فبراير، وهي "الأعلى منذ أن بلغت 327 مليون دولار في سبتمبر عام 2012" ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب). وأضافت الوكالة أنه بالنسبة للقيمة، وصلت صادرات البلاد من الذهب في فبراير إلى 8ر5 أطنان، مسجلة ارتفاعا حادا من 5ر3 وهي قيمة صادراتها في الشهر نفسه من العام الماضي.

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