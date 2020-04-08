شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الحاق العمالة: متوسط 9 آلاف عامل مصرى عالقين عن السفر للخليج بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، أن عدد العاملين العالقين فى مصر بعد حصولهم على التأشيرات للعمل فى السعودية يتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف عامل، حيث أنهت هذة العمالة أوراقها قبل حظر الطيران بين الدول بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا وتوقفت حاليا، وتنوعت العمالة ما بين عمال، ومهندسين، ومحاسبين ومختلف أنواع العمالة.

وأضاف إمام فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن عدد فرص العمل التى كان يتم توظيفها شهريا لدول الخليج من السعودية فى المقام الأول ثم الكويت يبلغ 50 ألف فرصة عمل، وتستحوذ المملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر فى توظيف العمالة المصرية فى مختلف القطاعات.

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وأوضح رئيس شعبة الحاق العمالة، أن الأزمة الحالية فى توقف التوظيف هى أزمة العالم أجمع بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وليس أزمة العمالة المصرية وحدها، لافتا إلى أن هناك الكثير من العمال الراغبين فى العودة إلى مصر تخوفا من الأزمة الراهنة والافضل حاليا أن يستقر العنصر البشرى من العمال فى مكانه حتى لا يتعرض لانتشار العدوى والخطر على نفسه وأسرته.

وأشاد إمام بخطوات الدولة الجادة فى عودة أبنائها الراغبين فى العودة من مختلف الدول رغم الأزمات الحالية، ووضعهم فى الحجر الصحى تحت حساب الدولة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والدفع من صندوق تحيا مصر للأبناء المصريين العائدين من الخارج.