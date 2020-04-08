شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يقترب من مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.83% بما يعادل 125.48 نقطة، ليقترب المؤشر بهذا الارتفاع من مستوى المقاومة النفسي 7,000.00، في ظل بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط.
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 7,000.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 6,569.39.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,731.47 ومستوى المقاومة 7,200.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
142
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
43
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عدد أسهم الشركات الثابتة
10
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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