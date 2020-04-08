شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية اليوم الأربعاء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية في ظلال تقييم المستثمرين لتطورات تفشي فيروس كورونا عالمياً وتابعياتها على أداء الاقتصاد العالمي.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 2.3% مقابل 2.9% في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تراجع 2.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.4% مقابل 0.3%، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تراجع 3.0%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 3,169 مليار ين مقابل 612 مليار ين في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 3,067 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 2,378 مليار ين مقابل 1,627 مليار ين، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 2,025 مليار ين.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين حالياً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية لشهر آذار/مارس والتي تظهر اتساع انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 22.2 مقابل 27.4 في شباط/فبراير الماضي، كما قد توضح قراءة الأوضاع المستقبلية اتساع الانكماش إلى ما قيمته 19.0 مقابل 24.6 في شباط/فبراير.

ويذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إعلان بالأمس حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية طوكيو وفي أوساكا بالإضافة إلى خمسة مدن أخرى، موضحاً أن سبعة مدن ستخضع لحالة الطوارئ لمدة شهر، وذلك مع أفادته بأن حكومته ستعمل على ضمان استمرار النشاط الاقتصادي قدر المستطاع وأنها تعمل في الوقت الراهن على إقرار حزمة تحفيز بقيمة 108 تريليون ين ياباني (990$ مليار).

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا منذ قليل قيام وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز بخفض توقعاتها للتقييم الائتماني لاستراليا إلى سلبي من مستقر، ما أثقل على أداء الدولار الاسترالي، بينما أثقل على أداء نظيره الدولار النيوزيلندي أعرب بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن كونه منفتح على زيادة حجم ونطاق برنامج شراء الأصول الذي اعتمده المركزي النيوزيلندي مؤخراً ضمن الجهود الرامية للحد من الآثار السلبية لتفشي كورونا عالمياً.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.67% ليربح 9.39 نقطة ويصل إلى المستوى 1,412.60، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.49% ليربح هو الأخر 93.57 نقطة ويصل إلى المستوى 19,043.75.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.38% ليخسر 14.59 نقطة ويصل إلى المستوى 3,783.43، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.28% ليخسر هو الأخر 7.93 نقطة ويصل إلى المستوى 2,812.83.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.60% ليخسر 145.22 نقطة ويصل إلى المستوى 24,108.07، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.33% ليخسر هو الأخر 6.05 نقطة ويصل إلى المستوى 1,817.55.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.18% ليربح 17.36 نقطة ويصل إلى المستوى 9,827.21، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.35% ليخسر 18.29 نقطة ويصل إلى المستوى 5,234.00.