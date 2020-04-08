شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفائض في الحساب الجاري الياباني يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 3,169 مليار ين مقابل 612 مليار ين في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 3,067 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 2,378 مليار ين مقابل 1,627 مليار ين في كانون الأول/ديسمبر، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 2,025 مليار ين.

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