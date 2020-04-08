شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت تبوك يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – تحليل صباحي – 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت تبوك (3090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ووسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.09% بما يعادل 0.22 نقطة، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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تشير توقعاتنا إلى احتمالية عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة المحوري 11.00، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 9.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.50.