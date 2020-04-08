شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يفسح لنفسه المجال لتحقيق المزيد من المكاسب – تحليل صباحي – 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت الشمالية (3004) في آخر جلساته، وسط استقرار تداولاته اعلى مستوى 9.00، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الهابط على المدى القصير، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.98% بما يعادل 0.09 نقطة، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك وطيلة استقرار تداولات السهم أعلى مستوى 9.00 نرجح المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 10.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.75 ومستوى المقاومة 9.75.