شكرا لقرائتكم خبر عن عناية يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم عناية (8311) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليلامس بذلك مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 2.14% بما يعادل 0.20 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 10.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7.90 مرة أخرى. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.45 ومستوى المقاومة 11.00.

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