الاقتصاد

اتحاد اتصالات يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 08-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم اتحاد اتصالات (7020) ارتفاعاً في آخر جلساته، مستفيداً من استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب قوية بلغت نسبتها 7.94% بما يعادل 1.85 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 23.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 28.25.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.00 ومستوى المقاومة 27.00.

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