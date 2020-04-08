شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع السلع الرأسمالية يعيد اختبار مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر قطاع السلع الرأسمالية (TCGI) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، محاولاً تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.03% بما يعادل 65.98 ليستقر عند مستوى 3,313.34، ليعيد المؤشر بهذا الارتفاع اختبار مستوى المقاومة المهم 3,324.73، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 3,324.73، ليستهدف مستوى الدعم 3,081.69.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3,200.00 ومستوى المقاومة 3,400.00.
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