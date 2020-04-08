شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: اتصالات مع شركات عالمية لتطوير الدلتا للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم إجراء اتصالات بواسطة الفيديو كونفرانس مع شركات عالمية بينها شركات من ألمانيا وسويسرا، لبحث تطوير شركة الدلتا للأسمدة بشكل كامل.

وتعرضت مصانع شركة الدلتا للأسمدة " سماد طلخا " بمحافظة الدقهلية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، لتوقف تام عن إنتاج سماد اليوريا وسماد النترات، نتيجة عطل فى محطة الكهرباء أدى إلى توقف فرن الغاز وتعرضه لأضرار كبيرة، مما سيترتب عليه توقف توريد الأسمدة لوزارة الزراعة الفترة المقبلة لحين الانتهاء من تشخيص الحالة وإصلاح العطل.

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ" الخليج 365 "، أنه تم طلب عروض من الشركات لتطوير شركة الدلتا للأسمدة، والتى تعانى من تقادم الآلات والمعدات، ويتم التعامل معها جزء جزء خلال الفترة الماضية، لافتا أننا قررنا نسف كل القديم وتحديث الوحدة بشكل كامل حتى تستعيد الشركة عافيتها مجددا .

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وحول التمويل، والذى من المتوقع أن يكلف ملايين الدولارات، أشار أنه سيتم بحث سبل التمويل بعد تلقي العروض أولا .

وكانت شركة الدلتا للأسمدة شكلت لجنة فنية، لبحث أسباب المشكلة، وبحث سبل التحرك لإعادة تشغيل الشركة، حيث أن الشركة ستحتاج لفترات تتراوح من 4 إلى 6 أشهر لإعادة تشغيلها بشكل كامل، ولا سيما أن اجزاء الفرن التى انصهرت مستوردة من الخارج .

كما يتم دراسة شراء أمونيا من الخارج، وتشغيل وحدة الحامض ومصنع النترات الفترة المقبلة، للوفاء بما علي الشركة من التزامات، موضحة أنه يمكن اتمام ذلك خلال أسبوعين مع بحث سبل تحديث المصانع المتهالكة.

وتوقعت المصادر أن تحقق الشركة خسائر كبيرة جراء توقف المصانع.