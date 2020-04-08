شكرا لقرائتكم خبر عن مصر استوردت تبغ وورق دخان بمليار جنيه في يناير الماضي فقط بزيادة 87% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات رسمية، أن الواردات المصرية من التبغ وورق الدخان حققت قفزة كبيرة مع بداية العام في يناير الماضي، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ إجمالي الواردات المصرية من تبغ وورق دخان نحو 90.3 مليون دولار أي توازي مليار و440 مليون جنيه خلال شهر واحد فقط، مقابل 48 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، أي زيادة بنسبة تصل إلى 87.9%.

وحقق إجمالي الواردات المصرية خلال شهر يناير الماضي تراجعا ملحوظا، حيث بلغت نحو 5 مليار و32 مليون دولار مقابل 6 مليار و52 مليون دولار في نفس الشهر من العام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 18.4%.

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وضمت الواردات مجموعة من أهم السلع التي انخفضت وارداتها خلال شهر يناير الماضي، ومن أبرز هذه الواردات منتجات البترول وسجلت 348 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 34%، يليها الواردات من مواد أولية من حديد وصلب وبلغت وارداتها 260 مليون دولار، بنسبة انخفاض قدرها28.9%.

وشملت قائمة الواردات أيضا كلا من اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت نحو 172 مليون دولار في يناير الماضي، بنسبة تراجع بلغت نحو 19.2%، ثم الواردات من الذرة وبلغت نحو 143 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 9.7%، ثم الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية، وسجلت وارداتها نحو 141 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 34.8%.

وسجلت الواردات المصرية من أجزاء السيارات نحو 79 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 9%، يليها الواردات المصرية من فول الصويا، وبلغت نحو 74 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 32.4%، وأخيرا جاءت الواردات المصرية من خامات الحديد ومركزاتها وبلغت 59 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 46.7%.