شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر بعض التحسن خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق مرتفعا بشكل طفيف عند مستوى 5093 نقطة، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد يعيد اختبار مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 5400 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر أعلى مستوى 5000 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,067 وبين مستوى المقاومة هو 5,123 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 08-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.