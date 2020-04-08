شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر بعض التحسن خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق مرتفعا بشكل طفيف عند مستوى 5093 نقطة، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد يعيد اختبار مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 5400 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر أعلى مستوى 5000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,067 وبين مستوى المقاومة هو 5,123 نقطة