شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتحول الى الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الثلاثاء،حيث اغلق عند مستوى 8979 نقطة، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 8800 نقطة، كما تمكن المؤشر من تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يشير الى تحول المؤشر الى الاتجاه الصاعد في الأجل القصير، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 9600 نقطة. شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 8700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,839 وبين مستوى المقاومة هو 9,120 نقطة