شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن عن قفزة في مخزونات الخام بنحو 12 مليون برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 11.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في حين توقع محللون ارتفاعها بحوالي 8.4 مليون برميل.



وعلاوة على ذلك، قفزت مخزونات البنزين في أمريكا بنحو 9.5 مليون برميل بينما تراجعت مخزونات المقطرات بحوالي 177 ألف برميل.



يأتي ذلك قبيل إعلان إدارة معلومات الطاقة عن البيانات الرسمية يوم الأربعاء، وهي قراءات تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار النفط.