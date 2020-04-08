شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تمحو مكاسبها الحادة وتغلق الجلسة على تراجع طفيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخلصت مؤشرات الأسهم الأمريكية من المكاسب القوية التي حققتها خلال جلسة الثلاثاء، وتحولت في الدقائق الأخيرة نحو التراجع بشكل طفيف.



جاء ذلك في أعقاب الضغوط التي سببها قطاع الطاقة على "وول ستريت" بالتزامن مع التراجع القوي في أسعار النفط.



وكانت رئيس الاحتياطي الاتحادي السابقة "جانيت يلين" قد توقعت انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 30% خلال الربع السنوي الثاني مشيرة إلى أن معدل البطالة يقترب حاليا من 12% أو 13%.



ولا يزال الاقتصاد الأكبر في العالم عرضة لمزيد من الاضرار بسبب انتشار فيروس "كورونا" في البلاد مع استمرار تصدر الولايات المتحدة لدول العالم في عدد الإصابيات بالمرض.



وصرح وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" بأنه اقترح على الكونجرس الأمريكي توفير حزمة بنحو 250 مليار دولار إضافة لدعم الشركات الصغيرة في مواجهة كورونا.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 9.4% وأغلق عند 23..63 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 27.2 دولار وأقل سعر عند 25.3 دولار.



وهبط سعر "برنت" بنسبة 3.6% مغلقا عند 31.87 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 34.1 دولار بينما سجل أقل سعر عند 32.7 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 22654 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 23617 نقطة وأقل مستوى عند 22634 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 7887 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8146 نقطة وأقل مستوى عند 7881 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 2659 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2756 نقطة وأقل مستوى عند 2656 نقطة.