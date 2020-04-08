شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح تغلق على انخفاض بعد تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات الثلاثاء ببورصة شيكاغو للسلع، وذلك بعد تقرير صادر عن وزارة الزراعة في الولايات المتحدة بشأن جودة المحاصيل بأفضل مما كان متوقعا.



وفي ذات السياق، يتوقع محللون في الأسواق انخفاض الطلب على القمح نيتجة تفشي فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة وعدد من الدول حول العالم.

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وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها عن موسم الحصاد لعام 2020 بأن 62% من محاصيل القمح الشتوي في الولايات المتحدة كان في حالة جيدة فاقت التوقعات كما انها تجاوزت نسبة الجودة في العام الماضي التي بلغت 60%.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه نسبة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي حيث تجاوزت الإصابات 1.4 مليون حالة بينما توفي أكثر من 80 ألف شخص.



وفي ختام جلسة الثلاثاء، انخفضت أسعار القمح عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 1.2% إلى 5.49 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 5.55 دولار وأقل سعر عند 5.45 دولار.