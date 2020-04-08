شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس "تويتر" و"سكوير" يتبرع بمليار دولار لمكافحة فيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن المدير التنفيذي لشركتي "تويتر" وسكوير" "جاك دورسي" الذي يتولى أيضاً منصب المدير التنفيذي للشركتين عزمه التبرع بمليار دولار تعادل اكثر من ربع ثروته.



وأوضح الملياردير الأمريكي بأنه سيتبرع بهذا المبلغ لجهود مكافحة فيروس "كورونا" والعمل على تخفيف آثاره.



وذكر "دورسي" بأنه سيتبرع بنحو 28% من ثروته بما يعادل مليار دولار في شكل أسهم من شركة "سكوير" لصالح مؤسسة (Start Small LLC) المعنية بمكافحة فيروس "كورونا".

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وأضاف بأن هذه المؤسسة تركز أيضاً على جهود دعم وتعزيز تعليم وصحة الفتيات بالإضافة إلى دعم مبادرات منح دخل أساسي مجاناً للمواطنين في عدد من الدول.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تويتر" بنسبة 2.7% إلى 25.6 دولار، وسجل أعلى سعر في جلسة الثلاثاء عند 26.8 دولار وأقل سعر عند 25.3 دولار.



أما سهم "سكوير"، فقد تراجع بنسبة 0.2% إلى 50.3 دولارن وسجل أعلى سعر عند 54.9 دولار وأقل سعر عند 49.7 دولار.