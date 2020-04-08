شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دانة الصفاة الغذائية (DANAH) يغلق عند أعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع واغلاق عند أعلى مستوى خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 11 فلس، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 13 فلس كمستوى أول ثم 16 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 10 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10.3 بينما مستوى المقاومة هو 11.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد