شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (KGL) يعكس تحسن في الأداء -تحليل صباحي- 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تحسن في الأداء في الأجل القصير خاصة جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 49٫90 فلس، وهو أعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، ومصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 51 فلس كمستوى أول ثم 59 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 42 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 47.0 بينما مستوى المقاومة هو 49.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد